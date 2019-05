Herrera e os elogios de Bruno Lage: "Fico mais feliz com os do meu treinador"

Herrera recebeu elogios do treinador do Benfica, Bruno Lage

Capitão do FC Porto comentou os elogios de Bruno Lage, treinador do Benfica, na antevisão da final da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

Sonhou com o golo frente ao Sporting no fim do campeonato, e os sonhos para este jogo? "Sim, disse-o porque era verdade, tinha falado com o mister, em casa com a minha família, e para amanhã sonhei toda a semana com momentos únicos, individuais, coletivos. O mais importante é sairmos vencedores da partida. Marcando ou não, o importante. Se puder contribuir perfeito, se não puder, que a equipa ganhe e que seja um dia feliz para os portistas".

Elogios de Bruno Lage: "Um jogador trabalha sempre para dar o melhor. Quando ouves treinadores... Quando oiço isso do meu treinador fico mais feliz do que quando são os outros, mas é fruto do trabalho que fazes dia após dia".