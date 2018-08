Médio mexicano e avançado português foram distinguidos pelo Sindicato dos Jogadores.

O treino do FC Porto desta quarta-feira foi coroado com a entrega de dois prémios. Héctor Herrera e André Pereira receberam os galardões do Sindicato dos Jogadores referentes ao melhor golo da temporada passada e melhor jovem do mês de abril, respetivamente.

Herrera arrebatou o prémio com o golo marcado ao rival Benfica na 30ª jornada, no clássico disputado no Estádio da Luz.

André Pereira, por sua vez, encontrava-se cedido ao V. Setúbal aquando da distinção.