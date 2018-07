Herrera discutiu futuro com Sérgio Conceição

Capitão e treinador discutiram soluções e falaram também sobre o Mundial da Rússia.

Herrera regressou direto ao Porto depois da eliminação do México do Mundial, mas não para renovar contrato com os dragões. O médio e o clube já discutiram, ainda durante a época que passou, os moldes de um novo vínculo. Sem acordo, novas negociações ficaram para mais tarde e é assim que vai ser. El Zorro veio porque tem residência no Porto, a sua família está no Porto e as férias não vão ser no México, até por causa dos problemas que se levantaram aquando da "festa" com algumas mulheres na seleção. O jogador já esteve em Cancún antes de o Mundial começar e agora vai rumar a outro destino que não o país natal.

Na passagem pela Invicta, onde, aliás, ainda está, o médio teve oportunidade de conversar com Sérgio Conceição. O futuro foi, claro, o tema principal. Conceição vincou ao capitão a admiração que sente por ele e a importância de o continuar a ver na equipa. Herrera compreendeu o ponto de vista do treinador, ficará com agrado, embora o mercado continue a chamar por ele e a pressionar o FC Porto. E isso será assunto até agosto. Os dois conversaram ainda sobre outros assuntos, como o cansaço do jogador depois de uma época desgastante e terão acertado a data de apresentação nos trabalhos, provavelmente já a meio do estágio no Algarve (entre 16 e 25).

A renovação, ainda que discutida noutras alturas, encontra-se exatamente no mesmo ponto: em "stand by". As duas partes estão a avaliar todos os cenários, sendo que o FC Porto só admite vender por valores próximos da cláusula. "Renovação? Ele viajou para Portugal porque é onde tem a sua casa com a mulher e os filhos. Nesta fase só pensa em desfrutar das férias e descansar depois do Mundial", garantiu Gabriel Moraes, empresário do jogador. "Propostas? Nada definido. Há vários clubes interessados nele, não só pelo excelente Mundial, mas também pelo que fez no FC Porto. Mas agora ele está a pensar nas férias e nós continuaremos a falar", prosseguiu. "Mas falar com o FC Porto para renovar?", voltámos a questionar. "O FC Porto deixou claro que não quer vender o Hector, já recusaram boas propostas e querem renovar. Falta um ano de contrato e por isso estamos todos a conversar para encontrar uma solução. Vamos fazê-lo sem pressas", encerrou o agente do jogador.