Herrera de fora da convocatória do México

Ricardo Ferretti chamou Corona, mas deixou Herrera de fora dos convocados.

Jesús Corona foi esta quinta-feira convocado para a seleção do México, com Héctor Herrera a ficar ausente dos particulares com Costa Rica e Chile, anunciou a federação mexicana.

O extremo do FC Porto, de 25 anos, duas vezes titular esta época, conta com sete golos em 38 internalizações ao serviço do conjunto mexicano. O capitão do FC Porto, Héctor Herrera, ficou de fora da convocatória, tal como Javier Hernández, Carlos Vela, Miguel Layún e Andrés Guardado.

O guarda-redes Raúl Gudiño, dos mexicanos do Guadalajara, e o defesa Diego Reyes, dos turcos do Fenerbahçe, ex-jogadores do FC Porto, e o avançado Raúl Jiménez, emprestado pelo Benfica aos ingleses do Wolverhampton, estão entre os escolhidos por Ricardo Ferretti, selecionador interino desde 29 de julho.

Os dois jogos com as seleções da Costa Rica e do Chile estão marcados para 12 e 17 de outubro, respetivamente.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Hugo González, Raúl Gudiño e Gibran Lajud

Defesas: Erick Aguirre, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Diego Reyes, Luis Rodríguez, Josecarlos Van Rankin,

Médios: Jonathan González, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Marco Fabián, Jesús Dueñas e Javier Guemez.

Avançados: Jurgen Damm, Isaac Brizuela, Hirving Lozano, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Andel Zaldivar, Henry Martín e Jesús Corona.