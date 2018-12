Hernâni: nega a 11 clubes e garantia de Sérgio Conceição

O herói do Bessa esteve para sair no verão, mas Conceição não deixou. Houve ofertas concretas de oito países e valores a rondar os dois milhões de euros para o FC Porto.

Com apenas nove jogos pelo FC Porto nesta temporada e a certeza de que, no final da mesma, sai a custo zero, Hernâni ficou porque Sérgio Conceição recusou liminarmente qualquer possibilidade de o transferir. Se muitas das abordagens que os clubes recebem por jogadores não passam de intenções, o caso do extremo é bem diferente. Ao todo, foram 11 os clubes que apresentaram proposta formal ao jogador e ao clube para a compra do passe. Alguns chegavam a pagar mais de dois milhões de euros por ano e ofereciam ainda ao FC Porto uma percentagem de uma eventual venda futura. Conceição negou-os a todos, ainda que o extremo tenha mostrado vontade em sair para jogar mais e, em vários dos casos, para auferir um salário significativamente superior ao que acordou com o FC Porto em janeiro de 2015 e que até hoje não foi revisto.

Sondagens pelo jogador houve acima das duas dezenas. Mas propostas concretas, com reuniões, ofertas salariais e disponibilidade para pagar o passe ao FC Porto, houve 11. A saber: Bursaspor e Kasimpasa (Turquia), Levante (Espanha), Rennes e Bordéus (França), AEK Atenas e Olympiacos (Grécia), Dínamo Moscovo (Rússia), V. Guimarães e ainda um clube da Arábia Saudita e outro da China. Nem se pode dizer para qual Hernâni se inclinou, porque Conceição nunca admitiu perdê-lo. E isto pela escassez de extremos e porque o treinador não queria correr o risco de o ver partir sem receber alguém de valor pelo menos igual. Apesar de jogar pouco, é do entendimento de todos que o jogador é fiável quanto baste e um dos mais importantes na dinâmica do balneário, ora a potenciar momentos de diversão, ora a contribuir para a união do grupo. Foi, também, com base nesse profissionalismo e admiração pelo treinador, que o herói do Bessa aceitou continuar sem pestanejar. E em nenhuma altura abrandou no trabalho.

A admiração de Conceição por Hernâni é tão grande que o treinador já o elogiou em frente a todos os colegas. Não foi agora, mas ainda na época passada e na sequência de um jogo que correu particularmente pior ao virtuoso atacante. Sérgio disse à frente de todos que, enquanto ele fosse treinador, Hernâni faria sempre parte das opções, porque além do profissionalismo também tem muita qualidade. E acrescentou que o levaria consigo para qualquer clube que fosse treinar, se isso fosse possível.