"Há um padrão", diz Francisco J. Marques sobre as arbitragens

Diretor de comunicação do FC Porto lembrou sequência de penáltis por marcar

O jogo com o Moreirense ainda está no pensamento do FC Porto, com destaque para duas decisões da equipa de arbitragem. Francisco J. Marques lembra o lance com Felipe e fala de casos iguais. "Temos um sem número de decisões e existem padrões. Isso é que é grave. Neste jogo tivemos um guarda-redes a dar um murro num jogador do FC Porto, já tinha acontecido na primeira jornada e esse lance até foi usado como exemplo de uma grande penalidade não assinalada. Passados meses, um jogador do FC Porto volta a levar um murro e não foi assinalado. A coincidência aqui é o FC Porto. Ainda havemos de ver um jogador do Benfica ou do Sporting a levar um murro e a ser assinalado. Sistematicamente há decisões erradas. O FC Porto empatou nas Aves com uma grande penalidade claríssima a não ser assinalada, empatou com o Benfica num jogo inacreditável com um fora de jogo inexistente de 2,36 metros e uma grande penalidade do Luisão claríssima, e agora em Moreira de Cónegos uma grande penalidade claríssima e um golo legal. Isto é muito grave."

O diretor de comunicação dos azuis e brancos assumiu que o FC Porto já foi beneficiado num jogo e fez as contas às grandes penalidades por assinalar. "Está na altura da arbitragem apresentar explicações. O FC Porto pediu uma reunião com caráter de urgência porque isto não pode ser. Ao fim de 20 jornadas é normal que uma equipa seja beneficiada num jogo, aconteceu isso ao FC Porto em casa com o Belenenses, não temos problemas de assumir isso. É normal em 20 jogos ser beneficiado num e prejudicado noutro, o que não é normal é um volume anormal de grandes penalidades não assinaladas. Com 0-0 não temos uma única. E já são 15 penáltis por marcar esta época. Está-se a adulterar fortemente a verdade desportiva. Erros vão existir sempre, mas são inaceitáveis quando existem padrões e neste caso há um padrão."