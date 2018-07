"Há meia dúzia de jogadores que não têm condições para jogar no FC Porto"

Sérgio Conceição reagiu à derrota do FC Porto em Portimão em declarações ao Porto Canal.

Jogo: "Os primeiros 20 minutos foram interessantes criámos duas ou três situações para fazer golo. Depois o jogo foi mais equilibrado, senti que os dois golos que sofremos foram erros que não podem acontecer, que têm a ver com esse trabalho da linha defensiva. Estávamos a jogar com um miúdo do lado direito, o João Pedro, e com o Chidozie na esquerda, com um pé direito, e tivemos algumas dificuldades no setor defensivo. O resultado é um pouco enganador por aquilo que se passou no primeiro tempo, fomos para o intervalo com uma desvantagem de dois golos".

Segunda parte: "No segundo tempo fiz algumas mexidas, fizemos um golo e podíamos ter feito mais um ou outro. Do ponto de vista de eficácia não estivemos bem, obviamente que o resultado acaba por ser o menos importante, mas há ilações que vamos tirar".

Sérgio Conceição abre porta a mudanças no plantel: "Há meia dúzia de jogadores que não têm capacidade para jogar no FC Porto, é visível. Acabei com uma linha defensiva com Oleg, da equipa B, com Mikel a central, o Diogo Leite da equipa B e com o Saidy Janko".

Jogadores: "Na segunda parte entrou o Ewerton, Bruno Costa, André Pereira, ambos da equipa B e precisamos de soluções, esta é a verdade, não podemos escamotear esse facto. Mas temos que dizer que Aboubakar veio muito mais tarde, Marega ainda treina há uma semana, Brahimi também e a capacidade dos jogadores novos que trabalham connosco de entender o que queremos não é a desejável. Mas estou aqui para isso, para trabalhar e tirar alguma conclusões durante este estágio para quando iniciarmos a competição no dia 4 contra o Aves, possamos dar uma resposta completamente diferente do resultado que obtivemos hoje".