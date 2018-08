"Há dias com futebol champanhe e outros em que é mais vinho tinto, da tasca"

Sérgio Conceição considera que o FC Porto mereceu o triunfo sobre o Belenenses, por 3-2, no Jamor.

Análise do jogo e da vitória: "O calor, uma relva diferente daquela a que estamos habituados, fatores que existiam para as duas equipas. Mas o Belenenses treina aqui diariamente e tem uma habituação diferente. A circulação de bola fica mais lenta, por vezes tem que se dar mais um toque... Isso pode ter prejudicado a nossa equipa, mas não quero entrar por aí. Mérito do Belenenses, uma equipa com qualidade, com uma dinâmica de jogo interessante. Não fomos inteiramente eficazes no primeiro tempo, o Belenenses conseguiu jogar a espaços, conseguiu chegar com alguma facilidade ao nosso último terço. O jogo acabou por ser difícil por tudo aquilo que é um ambiente historicamente difícil. Nos últimos cinco jogos com o Belenenses o FC Porto tem uma vitória, a de hoje [domingo]".

Sobre a exibição do FC Porto: "Há dias com mais futebol champanhe e outros em que é mais vinho tinto, da tasca. O futebol também é assim".

Sobre as palavras de Alex Telles: "O que o Alex disse foi que há aspetos do jogo em que não fomos tão eficazes. Temos consciência disso. Estava associado ao nosso momento com bola. Há algum demérito nosso e mérito do Belenenses. Mas a vitória é merecida, criámos mais ocasiões".