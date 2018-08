Grupo pediu reintegração de Marega, revela Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto falou aos jornalistas na conferência de imprensa ao jogo com o V. Guimarães

Antevisão ao jogo. "Esperamos um jogo difícil perante uma equipa que se reforçou muito bem. É p plantel mais equilibrado do Vitória dos últimos anos, na minha opinião. Fez pré-época em bom plano e tem três derrotas em jogos oficiais. Mas os jogos são todos diferentes e de certeza que querem inverter isso amanhã. Talvez seja o jogo mais difícil que vamos ter até hoje, na minha opinião. Temos de jogar no máximo, determinação, vontade de vencer, na dinâmica habitual e ganhar os três pontos que é o que nos interessa.

Marega: "Começou a treinar com o grupo. Neste momento sinto o Marega comprometido, envolvido, a treinar de forma normal, como era hábito. É mais um jogador que temos à disposição para utilizar quando eu entender."

Mercado: "As questões de mercado ficam à porta do olival. Até um certo período respondi abertamente a questões de mercado. Mas quando começaram as competições não falo mais. Importantes são os jogadores que tenho à disposição, os que tenho aqui e demonstram todos os dias a continuidade do ano passado, o espírito em processo de treino e o comportamento fora do treino. Ambição e determinação em darmos continuidade pois sabemos o que nos levou ao sucesso. E se possível fazermos melhor que no ano passado"

Ainda Marega. Vai ser convocado? "Nunca dei convocatória antes, nem jogadores convocados ou disponíveis. Digo se estão magoados, mas não os convocados. Sabem bem o que se passou. Há um momento que próprio grupo de trabalho sente e vem falar com o treinador no sentido de incluir, porque sentiram o Marega e aquilo que também foi um problema para ele. Sentiram que era o momento de falar comigo e com o presidente para se integrar o Marega nos trabalhos. Senti que era isso que toda a gente queria e não há razão para não o fazer. Momentos menos bons toda a gente passa. Não têm de ser eternizar. Não foi um processo fácil, mas foi normal. Qualquer jogador tem de estar bem fisicamente, em termos de resposta técnica e tática nos treinos, e as questões emocionais também são importantes. Há uma série de características naquilo que faz parte para os jogadores que estão disponíveis. Nesse aspeto, ele está em igualdade com os outros. Se joga ou vai para o banco, saberão amanhã."