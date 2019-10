Grito homofóbico visou Marchesín e merece destaque no México

Imprensa mexicana denunciou alegada atitude dos adeptos do Feyenoord e pergunta por sancões.

Que Agustín Marchesín havia enervado os adeptos do Feyenoord, já se sabia, mas, aparentemente, os holandeses não se ficaram pelos assobios e pelos apupos para tentar perturbar o guarda-redes do FC Porto. Segundo a televisão mexicana "Fox Sports", o ex-América terá ainda sido visado com um grito homofóbico muito comum nos estádios do país onde viveu antes de rumar a Portugal.

Conta aquele canal que o alegado insulto dos fãs do clube de Roterdão terá ocorrido a meio da primeira parte, quando o internacional argentino bateu um pontapé de baliza. A denúncia da Fox Sports, que partilhou o vídeo do momento no Twitter, teve impacto no México, já que, no passado, a federação local foi multada pela FIFA devido à atitude dos adeptos da seleção tricolor no mais recente Mundial e desde então tem tentado erradicar o grito.

Seja como for, o ambiente infernal criado pelos seguidores do Feyenoord não parece ter mexido com a cabeça de Marchesín, que foi o melhor portista na "Banheira de Roterdão". Toornstra e Karsdorp conseguiu batê-lo, mas o argentino teve outras intervenções fantásticas que mantiveram os dragões no jogo praticamente até ao fim.