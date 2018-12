Gregos dizem que Olympiacos já negoceia José Sá com o FC Porto

José Sá joga no Olympiacos por empréstimo do FC Porto

A notícia é avançada pelo jornal Sportime

O desempenho de José Sá no Olympiacos, onde joga por empréstimo do FC Porto, já terá sido suficiente para convencer o treinador Pedro Martins e os responsáveis do clube.

De acordo com o diário grego Sportime, o treinador já pediu ao clube a aquisição definitiva do passe do guarda-redes e os dois clubes já iniciaram as conversações. Ainda de acordo com a mesma publicação, a vontade do José Sá e também da companheira, Raquel Jacob, é a de continuar em Atenas.

O português de 25 anos até nem começou a titular, mas conquistou esse estatuto e já leva 11 jogos consecutivos na baliza do Olympiacos, com 13 no total.

Na época passada, José Sá relegou Casillas para o banco nos jogos do campeonato e Liga dos Campeões entre outubro e fevereiro. Terminou a época com 21 partidas.