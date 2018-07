Gonçalo Paciência escreve aos adeptos: "Não posso dizer que me despeço do FC Porto"

Avançado assinou em definitivo pelo Eintracht Frankfurt.

Gonçalo Paciência foi esta quinta-feira confirmado como jogador do Eintracht Frankfurt, tendo assinado um contrato de quatro épocas com o clube alemão. O avançado de 23 anos, que regressou ao Dragão em janeiro proveniente do V. Setúbal, diz adeus em definitivo ao clube onde se formou, mas não quer falar em despedidas.

"Não posso dizer que hoje me despeço do FC Porto, porque o clube faz parte de mim. Vesti a camisola com tanto amor que o símbolo ficou bordado no meu coração", escreveu Gonçalo no Facebook, onde publicou uma carta de despedida dirigida aos adeptos portistas.

Leia a carta de despedida de Gonçalo Paciência:

"16 anos depois...

Hoje deixei de ser jogador profissional do FC Porto. Tinha 8 anos quando entrei pela primeira vez no campo da Constituição, apenas com a vontade de me divertir a jogar Futebol. Fui crescendo e desenvolvendo-me como jogador, acompanhado por pessoas fantásticas que criaram todas as condições para que me pudesse tornar no que sou hoje. Guardo com muito carinho todas as memórias que fomos construindo em conjunto e todos os momentos que vivemos juntos. Foram tantos os colegas, os treinadores, os funcionários, os diretores, os médicos que me ajudaram que não é possível enumerá-los a todos. Mas o meu reconhecimento e a minha gratidão é eterna.

Quero também agradecer a todos os adeptos por todo o carinho, apoio e confiança que me fizeram sentir durante todos estes anos, tanto nos melhores momentos, como nos mais difíceis. Juntos cumprimos o meu grande sonho: ser campeão com a camisola do FC Porto. Ainda hoje não tenho palavras para descrever o que senti.

Espero que a próxima época seja repleta de conquistas!

Quanto a mim, começa agora uma nova etapa. Uma grande oportunidade para continuar a evoluir e procurar deixar a minha marca numa das melhores ligas do mundo juntando-me a um dos maiores clubes da Alemanha!

Ate já Família!

Gonçalo, Sócio e Adepto do FC Porto"