Golos, vitórias. pontos: o livro de recordes de Sérgio Conceição

Sérgio Conceição desvaloriza os recordes, mas tem já muitos para contar. O de 15 vitórias seguidas pode ser igualado já amanhã, com o Rio Ave.

O nome de Sérgio Conceição já entrou no Guinness Book do futebol português. O treinador do FC Porto tem colecionado recordes atrás de recordes e persegue mais alguns. Um deles está a uma vitória de ser igualado e a duas de ser completamente ultrapassado. Se derrotar amanhã o Rio Ave, em jogo do campeonato, os dragões chegam às 15 vitórias consecutivas em todas as competições, tantas quantas as de Artur Jorge em 1984/85. É este o recorde dos 36 anos de Pinto da Costa. Se, no dia 30, o FC Porto vencer o Belenenses, a contar para a Taça da Liga, então dá-se a descolagem. E se o jogo de amanhã é no Dragão, o último encontro do ano está marcado para o Jamor, onde a equipa de Sérgio Conceição já venceu esta época, por 3-2, a contar para o campeonato. Um adversário que os campeões nacionais voltaram a derrotar recentemente, por 2-0, na Taça da Portugal, em jogo realizado no Dragão.

Sérgio Conceição tem desvalorizado os recordes, porque no final da época quer é festejar a conquista dos títulos no coração da cidade. "Eu nunca vi, que eu me lembre, ninguém a festejar nos Aliados por um recorde de vitórias, vejo é a festejar por títulos. Mas não é o caso. Eu ligo pouco a isso. Já viram o que era festejar nos Aliados a 14.ª ou a 15.ª vitória? Não se festeja", garantiu, antes da deslocação do FC Porto aos Açores para defrontar o Santa Clara. Os dragões ganharam, repetiram a dose no jogo seguinte, com o Moreirense, desta feita a contar para a Taça de Portugal, e continuam cem por cento vitoriosos, numa série iniciada a 19 de outubro, em Vila Real.