Garantia de Sérgio Conceição sobre Paulinho ganha forma frente ao Braga

Apesar de Paulinho não ter sido inscrito na UEFA, vendo assim adiada a estreia na Liga dos Campeões, o treinador do FC Porto acredita que o brasileiro vai ser importante no campeonato.

Depois da boa exibição na estreia, Paulinho volta a merecer a confiança de Sérgio Conceição no encontro de hoje. O médio brasileiro fez a estreia como titular em Moreira de Cónegos, tendo jogado encostado à ala direita, mas com liberdade e com indicações para pisar terrenos interiores para criar desequilíbrios quando a equipa tinha a posse de bola. Apesar do empate, esteve em bom plano, tentou o golo em duas ocasiões e mostrou uma boa condição física.

O treinador do FC Porto mantém a aposta no antigo jogador do Portimonense, dando-lhe a confiança necessária, isto independentemente de Paulinho não ter sido inscrito na UEFA, vendo assim adiada a estreia na Liga dos Campeões. Apesar desta opção técnica, Sérgio Conceição deixou bem vincado que espera muito do brasileiro. "Paulinho vai ser importante no campeonato", garantiu ontem na conferência de Imprensa de antevisão do jogo com o Braga.

Paulinho tem hoje a possibilidade de jogar pela primeira vez no Estádio do Dragão como jogador do FC Porto. Esta época já lá jogou pelo Portimonense, tendo alinhado os 90 minutos, numa partida que terminou com a vitória portista por 5-2.