Galatasaray analisado por "espiões" portugueses na Turquia

Maicon e Fernando são os dois jogadores mais conhecidos do Galatasaray. Pelo menos junto dos adeptos portistas...

Ofensivamente bastante forte, mas defensivamente frágil. Esta é a descrição resumida do Galatasaray, adversário de amanhã do FC Porto na Liga dos Campeões, que fica aquém do Besiktas que na época anterior triunfou (3-1) no Dragão na liga milionária. A conclusão é transversal aos quatro portugueses que desmontaram o campeão turco a O JOGO e que apontam a reação à perda da bola como a principal lacuna da equipa dos ex-portistas Maicon e Fernando. Beto (guarda-redes), Josué Sá (defesa), Castro (médio) e Hélder Barbosa consideram mesmo que será complicado para o "Gala" repetir o feito do arquirrival, apesar de na primeira jornada desta fase de grupos ter "despachado" o Lokomotiv Moscovo por 3-0.

O resultado obtido contra os russos é sintomático da força da equipa de Fatih Terim em casa. Os problemas surgem quando joga num ambiente adverso, como sucederá amanhã. "O Galatasaray tem sido muito intermitente fora de casa", nota Beto, guarda-redes do Goztepe, alertando para o facto de a equipa de Istambul ter "bastantes golos sofridos". "O "Gala" foi campeão na época passada, mas não foi muito convincente. É mais fraca que o Besiktas, porque aquele Besiktas tinha o Talisca em grande forma e não cede tantos espaços como este "Gala"", aponta Castro, companheiro do internacional português. Aliás, Hélder Barbosa viu o "seu" Akhisar explorar muito bem essa lacuna para derrotar já por duas vezes em 2018/19 (uma por ... 3-0) o adversário dos azuis e brancos. "Eles atacam com muita gente, mas a maioria não é rápida a defender. Têm a qualidade com a bola nos pés e o resto é mais complicado", sustenta.

O JOGO desmonta o próximo adversário dos dragões na Champions com quatro portugueses que alinham no campeonato turco e uma ideia transversal

Por isso, Josué Sá, do Kasimpasa, considera que "a organização tática" dos portistas deverá prevalecer perante o poderio ofensivo dos turcos. "O FC Porto é favorito e tem tudo para ganhar este jogo", perspetiva o central. É só seguir as "dicas" de quem sabe...

Perigo está identificado e vem do lado esquerdo



Garry Rodrigues é o nome com o qual o FC Porto mais se deve preocupar amanhã. "É o jogador em melhor forma do Galatasaray", garante Josué Sá. "Cria muitos desequilíbrios", avisa, por sua vez, Castro. "Tanto joga com a bola no pé, como com a bola no espaço nas costas do lateral", descreve Beto, que destaca uma perda importante para o sector atacante do Galatasaray. "O Gomis [jogador do Al-Hilal] foi o melhor marcador do campeonato na época passada e fazia a diferença", realça.

Raio-X por setor

Baliza: "Muslera tem bons reflexos", diz Beto, guarda-redes do Goztepe

No Galatasaray desde 2011/12, Muslera é visto por Beto como "um belíssimo guarda-redes, com excelentes reflexos e com bom jogo com os pés". "Tem muita experiência na Europa [28 jogos na Champions e oito na Liga Europa], além de ser o titular da seleção do Uruguai", lembra o guardião do Goztepe. Apesar disso, o uruguaio já leva dez golos sofridos em nove jogos.

Defesa: "Sofre muito com transições", afirma Josué Sá, central do Kasimpasa

Nove golos sofridos em sete jornadas fazem da defesa do Galatasaray uma das mais batidas da liga. "Sofrem muito com as transições", afiança Josué Sá, do Kasimpasa. "Dão espaço entre a defesa e o ataque e, no nosso jogo, o nosso 10 causou-lhes problemas com passes para as costas da defesa. O Maicon e o Aziz são bons, mas os laterais têm fragilidades", indica.

Meio-campo: "Ndiaye chega bem ao ataque", avisa Castro, médio do Goztepe

Fernando é o elemento do meio-campo do "Gala" mais conhecido dos portistas - amanhã até deverá ser titular -, mas Castro destaca outro elemento do sector. "O Ndiaye, que regressou de Inglaterra, joga como número 8 e chega bastante bem ao ataque, porque é bastante rápido", alerta o médio do Goztepe, que aponta "Donk como o elemento mais defensivo".

Ataque: "Dois extremos bastante velozes", explica Hélder Barbosa, avançado do Akhisar

Garry Rodrigues e Onyekuru são os principais municiadores de Derdiyok num ataque que Hélder Barbosa descreve como "problemático". "O ataque tem muita qualidade individual. Os dois extremos são bastante velozes. O Garry não inventa, mas usa e abusa do um para um", descreve o extremo do Akhisar. Aliás, o trio tem mais de metade (10) dos 18 golos do "Gala" esta temporada.