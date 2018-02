Francisco J. Marques sugere demissão do presidente do Conselho de Disciplina

A decisão do Conselho de Disciplina da FPF de punir apenas Sérgio Conceição foi duramente criticada por Francisco J. Marques

"A responsabilidade desta discrepância de tratamento entre a atitude do Fábio Coentrão, que danificou o banco em Setúbal, e do Sérgio Conceição, que nem danificou o banco [em Moreira de Cónegos], é que este foi punido com uma multa de cerca de 800 euros e o Fábio Coentão não. Isto depois de o delegado, que era a mesma pessoa, ter escrito mais ou menos a mesma coisa", assim começou Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, por referir-se à decisão do Conselho de Disciplina da FPF multar apenas o treinador portista.

"A responsabilidade é do Sr. [José Manuel] Meirim. Estas coisas não podem ficar só por um comunicado. Isto não fica tudo bem com um comunicado em que se assume o erro e se dá uma explicação. Não, não fica tudo bem. Não pode ficar tudo bem. Este tipo de lugares exigem um outro tipo de comportamento. Se este caso tivesse acontecido no futebol inglês, por exemplo, alguém acha que o responsável não seria a primeira pessoa a assumir o erro e a apresentar a demissão? Não acham que, do ponto de vista ético e moral, seria o comportamento correto? Mas, infelizmente, na sociedade portuguesa este tipo de conduto não é prática comum", disse antes de concentrar-se no presidente do Conselho de Disciplina da FPF.

"A responsabilidade disto é do Dr. José Manuel Meirim. E se ele quisesse assumi-la até ao fim, e deveria querê-lo, tinha-se demitido, porque, 'Azar dos Távoras', mais uma vez, o engano do Dr. José Manuel Meirim tem um peso e uma medida diferente para o FC Porto e para um outro clube, neste caso o Sporting", continuou.

O diretor de comunicação do FC Porto deteve-se ainda na acusação de racismo a Coentrão depois do sucedido com Marega na meia-final da Taça da Liga. "O caso do Fábio Coentrão é bem mais grave do que o do Sérgio Conceição, porque há um antes, em que insulta barbaramente o árbitro. Já tinha escapado à punição disciplinar porque o árbitro nada fez. O CD também nada fez sobre isso, seguindo a teoria de que não é videoárbitro. Mas deveria ser. Em todos os principais campeonatos, quando acontecem aquele tipo de coisas, há intervenções. Quando há, como aconteceu no jogo da Taça da Liga, manifestações racistas, curiosamente também do Fábio Coentrão, passariam impunes num campeonato a sério?".