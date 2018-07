Francisco J. Marques recorre para o TAD

FC Porto já recorreu da suspensão de 60 dias de Francisco J. Marques para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O FC Porto já recorreu da suspensão de 60 dias de Francisco J. Marques para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). A ação foi revelada no programa "Universo Porto da bancada", do Porto Canal, onde se sublinhou o facto do recurso não ter efeitos suspensivos do castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) ao diretor de comunicação do FC Porto, pelo que Francisco J. Marques deverá continuar em silêncio.

Na origem da suspensão aplicada pelo CD, recorde-se, esteve um tweet do diretor de comunicação dos dragões, aquando do V. Setúbal-Benfica, quando criticou a arbitragem, num jogo que os encarnados venceram por 2-1. "Prendam-nos, enquanto não os prenderem vai continuar a palhaçada de sempre", postou, na altura Francisco J. Marques, condenado ainda a uma multa de 3825 euros.

No programa do Porto Canal alegou-se que a suspensão imposta punha em causa a liberdade de expressão e direitos fundamentais, acima de rivalidades clubísticas. No programa explicou-se ainda que no caso de incumprimento da suspensão de 60 dias, o FC Porto podia correr o risco de perda de pontos, à lua dos regulamentos aprovados pelos clubes.