Francisco J. Marques: "Para todos os que lutam pela verdade o melhor está para vir"

Francisco J. Marques reagiu no twitter.

Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação do FC Porto, voltou a reagir à sentença do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, que condenou parcialmente a SAD do FC Porto no caso dos e-mails do Benfica.

"Ainda indignado mas com a certeza de que esta luta não pode parar. Agora que está demonstrado que os mails são verdadeiros é altura de as autoridades agirem em conformidade. Para todos os que lutam pela verdade o melhor está para vir", escreveu no twitter.

Recorde-se que a SAD do Dragão terá de pagar cerca de dois milhões de euros ao Benfica, que exigia um valor a rondar os 17 milhões de euros. A SAD portista e Francisco J. Marques foram condenados a pagar 523 mil euros por danos patrimoniais emergentes e 1,4 milhões de euros por danos não emergentes. Foram absolvidos os administradores da estrutura profissional do futebol do FC Porto: Pinto da Costa, Fernando Gomes e Adelino Caldeira.