Francisco J. Marques: "O Bruno Lage no campeonato é melhor do que o Pep Guardiola..."

Diretor de comunicação e informação do FC Porto fala do Benfica e estranha a diferença do campeonato para as outras provas.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, fez esta terça-feira um balanço do campeonato, que terminou com o Benfica a festejar o título.

"Começou com o Benfica sob pressão, mas o benfiquistão uniu esforços e conseguiu transformar o curso da competição através de uma série de procedimentos que não me parecem normais. Por exemplo: quais são os dois jogos teoricamente mais difíceis que tem no campeonato? As visitas a Alvalade e ao Dragão. Em casa do Sporting e do FC Porto teve o Artur Soares Dias e o Jorge Sousa como árbitros. Quem são? Os árbitros tidos pela opinião pública como os melhores árbitros portugueses. Os que dão mais garantias. Curiosamente, no ano passado quem foram os árbitros nesses jogos? Soares Dias em Alvalade e Jorge Sousa no Dragão. Há aqui um padrão. Quando voltaram a arbitrar o Benfica? Este ano, o Soares Dia o Benfica-Portimonense e Jorge Sousa o Benfica-Santa Clara na consagração. Nas outras deslocações nunca têm estes árbitros. Porque será? Este padrão existe. Não significa que existe alguém que interfere? Mas com certeza que sim, não sei quem. Acontece sempre e não disfarçam. O FC Porto e o Sporting não têm as mesmas garantias. Na Luz, o FC Porto teve o Fábio Veríssimo e em Alvalade o Hugo Miguel, que tão simpático foi para o Benfica em Vila do Conde e antipático para o FC Porto em Alvalade", afirmou no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

"O Bruno Lage, no campeonato, é melhor do que o Pep Guardiola, tem um rendimento inigualável no futebol português. Em 19 jogos tem 18 vitória e um empate com 72 golos marcados e 16 sofridos... Porque será que esse trajeto tão bom não tem sequer paralelo com os outros jogos da mesma equipa orientados pelo Bruno Lage? Em cinco jogos tem um empate e quatro derrotas, com 13 golos marcados e 11 sofridos, isto na Liga Europa, Taça de Portugal e Taça da Liga. O que fará que no campeonato se consiga esta performance fantástica? Aqui não houve interferência do cartel, porque o grande objetivo era ganhar o campeonato, era preciso encontrar uma forma de disfarçar tudo o que aconteceu nos últimos dois anos. Os métodos que levaram a uma série de vitórias do Benfica. Este ano encontrámos o mesmo tipo de caminhada de 15/16, na altura quem fez de Bruno Lage foi o Rui Vitória. Não é normal ter uma diferença tão grande entre jogos do campeonato e as outras provas", apontou Franscisco J. Marques.