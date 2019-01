Francisco J. Marques mostra lance com Pizzi e recorda "barulho" por Brahimi

Diretor de comunicação e informação do FC Porto reagiu a um lance do jogo entre Vitória de Guimarães e Benfica, que as águias venceram por 1-0.

Francisco J. Marques recorreu ao Twitter para comentar um lance do jogo entre V. Guimarães e Benfica desta sexta-feira, que as águias venceram por 1-0. Naquela rede social, o diretor de comunicação e informação do FC Porto publicou uma imagem referente ao minuto 51 da partida, em que Pizzi surge com a mão no pescoço de Alexandre Guedes, e recorda um lance semelhante protagonizado por Brahimi e Niltinho, no jogo entre FC Porto e Chaves, na primeira jornada da presente edição da I Liga.

"Lembram-se do barulho que fizeram por causa do Brahimi? Desta vez o Benfica nem pia. Sabem porquê? Porque eles acham mesmo que estão acima da lei. Mas esse tempo está-se a acabar", atirou o dirigente do emblema azul e branco, aludindo à participação que, na altura, o clube da Luz apresentou.

Brahimi acabaria por ser punido com uma multa de 19,13 euros, na sequência do processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.