Francisco J. Marques mostra email e fala num "triângulo demoníaco"

Diretor de comunicação do FC Porto procurou mostrar uma "ligação" entre o presidente do Benfica e o ex-árbitro Adão Mendes.

Francisco J. Marques fala num "triângulo demoníaco" composto por Luís Filipe Vieira, Pedro Guerra e Adão Mendes para condicionar a arbitragem. No programa Universo Porto da Bancada, o diretor de comunicação do FC Porto revelou um novo email entre o presidente do Benfica, o comentador televisivo e o ex-árbitro, onde é analisada a prestação de Duarte Gomes no jogo entre Benfica e Sporting, de 2013.

"Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, está intimamente ligado a toda esta trapalhada, apesar de os responsáveis do Benfica procurarem que nunca se estabeleça uma ligação próxima entre as pessoas que habitam em torno do Benfica. O anexo deste email é um documento do Word com um texto que não é particularmente relevante, mas debruça-se sobre os observadores Benfica-Sporting, arbitrado por Duarte Gomes. Alguém escreve que Duarte Gomes fez um bom trabalho, o único lance em que alguém pode apontar um erro é um lance impossível de descortinar, descortinar escrito de uma forma criativa. O que é que este documento tem de particular? É que, analisando a propriedades do documento, podemos informar que quem escreveu este texto, que Vieira encaminhou para o Pedro Guerra, foi o senhor Adão Mendes, que surge nas propriedades como autor. Deixemo-nos de brincadeiras porque em 2013 ninguém andava a falsificar estas coisas. Estes senhores não imaginavam que ia haver esta gigantesca fuga de informação", apontou o diretor de comunicação do FC Porto no programa Universo Porto da Bancada.

Afirmando que o email mostra "uma ligação muito direta entre Luís Filipe Vieira e Adão Mendes", Francisco J. Marques aborda também o papel de Pedro Guerra nesta interação. "O Benfica gosta muito de apresentar Pedro Guerra como um simples comentador. Este é um assunto já muito debatido e acho que só os cegos é que podem relativizar a posição doe Pedro Guerra dentro do Benfica, mas reparem no que aqui temos: temos Luís Filipe Vieira, presidente, Pedro Guerra e Adão Mendes. Este triângulo é um triângulo demoníaco para condicionar. O assunto é sempre arbitragem. O único objetivo é pressionar e condicionar a arbitragem, fazer com que a arbitragem faça homilias a favor do Benfica. É isso que estava nos emails há uns tempos revelados e mais uma vez fica evidente", rematou.