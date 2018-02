Francisco J. Marques lembra três casos e atira: "A principal cabeça do polvo é o presidente do Benfica"

Diretor de comunicação e informação do FC Porto comentou a Operação Lex, que tem Luís Filipe Vieira como arguido.

Francisco J. Marques comentou a implicação de Luís Filipe Vieira na Operação Lex, tendo o presidente do Benfica sido constituído arguido no processo juntamente com o vice-presidente do clube, Fernando Tavares. Face a estas recentes acusações, o diretor de comunicação e informação do FC Porto fala em quatro acontecimentos separados que comprometem Luís Filipe Vieira, figura "transversal a todos os casos".

"O Benfica, hoje em dia, é um grande cliente do Ministério Público nos últimos dois anos e meio. Isto começa com a visita da PJ à Luz, em agosto de 2015, por causa da Porta 18, de tráfico de droga; em 2016 por causa dos vouchers; em outubro de 2017 por causa do caso dos emails e agora, no final de janeiro, voltou lá ir por causa desta trapalhada que envolve o juiz Rui Rangel, Luís Filipe Vieira e Fernando Tavares, entre outros. Hoje em dia, toda a gente entende bem a expressão que popularizámos aqui do polvo, que compromete várias pessoas da sociedade portuguesa. Há uma prática irregular, se é ilícito não me compete a mim julgar, até porque estão em curso as investigações. Mas parece claro que foi montado um esquema em que o Benfica e pessoas ligadas ao clube procuravam tirar vantagens. E a principal cabeça do polvo é o presidente do Benfica, que é transversal a todos estes casos", afirmou.

"O motorista foi apanhado com cocaína num carro do Benfica, nos vouchers era o Benfica que os oferecia e ultrapassava em muito os regulamentos, nos emails está enterrado até ao pescoço. Agora, neste caso, a ser verdade o que se diz, é especialmente grave e o Benfica tem procurado passar que é o cidadão Luís Filipe Vieira e que não envolve Benfica. Isso é falso, acreditando no que tem sido noticiado, porque se ele oferece como contrapartida um lugar na presidência da Fundação do Benfica, um cargo remunerado, ou na futura Universidade do Benfica. Fê-lo enquanto presidente. O Benfica também está envolvido porque o presidente serve-se desse facto para tentar obter vantagens", apontou Francisco J. Marques, no programa Universo Porto da Bancada.