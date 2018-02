Francisco J. Marques junta Ricardo Araújo Pereira ao "âmbito dos cartilheiros"

O nome do humorista português veio à baila no programa Universo Porto da Bancada

Francisco J. Marques juntou o nome de Ricardo Araújo Pereira ao "âmbito dos cartilheiros", denunciando uma alegada troca de emails entre Ricardo Costa, antigo presidente da Comissão Disciplinar da Liga, e Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, com o objetivo de passar informações ao humorista português. O diretor de comunicação e informação do FC Porto leu ainda uma alegada troca de correspondência entre Miguel Bento, diretor de marketing do Benfica, e Ricardo Araújo Pereira, em que o humorista terá permitido a divulgação do email a Ricardo Costa.

"No dia 30 de setembro, o regresso ao passado [Ricardo Costa] envia para o slbenfica.pg [Paulo Gonçalves] o seguinte: 'Era bom que o RAP [Ricardo Araújo Pereira] tivesse acesso a umas ideias para arrumar com o MST [Miguel Sousa Tavares]. Quererá saber do mail dele para enviar? Resposta do Paulo Gonçalves: Vou apurar o mail do RAP. E tu, não tinhas ideias sobre o JGA [José Guilherme Aguiar] para eu transmitir ao RGS [Rui Gomes da Silva]? Que tal partilhares isso com este teu amigo? Abraço'. Num dia envia email para o Miguel Bento. O Miguel Bento envia um email para o Ricardo Araújo Pereira com o assunto 'Aqui há gato'. 'Ricardo, posso ceder o teu email a este amigo do Paulo Gonçalves? Fica à vontade para rejeitar. E o RAP responde: 'Claro, abraço'. 'Paulo, segue o mail do RAP, abraço'", começou por referir.

"Passado pouco tempo, aqui está o RAP n'A Bola, porque teve uma enorme pega com o Miguel Sousa Tavares, e faz uma crónica num cariz muito jurídico. Acaba por também cair no âmbito dos cartilheiros. O RAP pode no próximo programa da TVI 24 esclarecer e dizer que isto é verdade. Não pode dizer outra coisa. Negar não pode. Estes emails são todos verdadeiros. Não há um falso. Até o Ricardo Araújo Pereira acaba por se deixar envolver nesta máquina de propaganda", destacou.