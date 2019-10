Francisco J. Marques pede demissão de Luciano Gonçalves

Diretor de comunicação do FC Porto abordou o caso do relatório de Tiago Martins no jogo entre Benfica e V. Setúbal, no último fim de semana e fez mira ao presidente da APAF.

Tiago Martins terá escrito no relatório do jogo entre Benfica e V. Setúbal, do útlimo sábado, que foi atingido por uma moeda, que lhe provocou um hematoma, com o Benfica a acusar o árbitro de ter mentido .

Ora, esta terça-feira, no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal, Francisco J. Marques estranhou a reação do clube da Luz e falou "numa espécie de chantagem sobre os órgãos de arbitragem".

"A caça que o Benfica abriu às arbitragens começou logo no início do campeonato. Desta vez, lança uma acusação sem precedentes, que nunca se tinha visto de que o árbitro Tiago Martins terá mentido na elaboração do relatório. Como é possível saber-se tão rapidamente? Um dia depois já havia notícias da queixa sobre o relatório. Parte-se do princípio que os árbitros escrevem a verdade, nem sequer é admissível que acrescentem factos, podem é omitir, por não verem. Agora, não acontecerem e constarem do relatório é impossível. Toda gente aceita como verdadeiros os relatórios, nem podia ser de outra maneira", começou por referir o diretor de informação e comunicação do FC Porto, prosseguindo:

"A perseguição às arbitragens tem duas vertentes. Apontar a mira a alguns árbitros que não quer a arbitrar e criar a ideia de que o FC Porto é sistematicamente beneficiado. É uma espécie de chantagem perante os órgãos da arbitragem e não acontece nada. Ninguém se preocupa muito com isto. Devem estar a fazê-lo na esperança do regresso de alguns padres", acrescentou J. Marques, que, logo depois, virou baterias para Luciano Gonçalves, presidente da APAF.

"A partir dos últimos dias, deixa de haver qualquer dúvida sobre a ligação umbilical entre Luciano Gonçalves e o Benfica. Só pode apresentar a demissão porque não está a fazer a defesa dos árbitros. O Benfica iniciou a caça aos árbitros e ele ainda deve estar de férias porque não se ouve um pio. Quando algum clube faz a mais pequena crítica, o senhor Luciano Gonçalves aparece indignado a dizer que se tem de mudar o clima... Com o Benfica, nada. Mas isto tem um passado, o senhor Luciano Gonçalves também andava a pedir favores ao Benfica, é um toma lá dá cá. Luciano Gonçalves não pode surgir como representante dos árbitros, defende os interesses do Benfica", rematou o dirigente dos azuis e brancos.