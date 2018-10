Francisco J. Marques e o clássico com adeptos: "Ainda bem que foi esta a decisão"

Diretor de comunicação e informação do FC Porto comentou a decisão do TAD.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar do Benfica e o clássico de domingo, entre as águias e o rival FC Porto, será disputado com adeptos nas bancadas. No programa Universo Porto da Bancada, Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, comentou a decisão, lembrando que o Estádio da Luz é um palco de "boas memórias" para os dragões.

"Era mais ou menos esperado e ainda bem que foi esta a decisão. Hoje [terça-feira] junto ao estádio via-se o desejo dos adeptos em comprar os bilhetes, que esgotaram rapidamente. A Luz é um estádio com boas memorias e preferimos um jogo com as bancadas cheias. Que seja um grande espetáculo, que posteriormente seja analisado o recurso pelo TAD e que se faça justiça", assinalou o dirigente portista, antes de apontar um "problema":

"O problema foi o tempo todo que correu sem haver decisões e sem haver atitude das entidades competentes sobre o apoio do Benfica às claques", acrescentou Francisco J. Marques.