Francisco J. Marques desmente César Boaventura: "Vamos perceber quem é o César no polvo"

" Com o tempo vamos perceber quem é o César no polvo do futebol português", comentou Francisco J. Marques, esta terça-feira, no Porto Canal

"O que sabemos de César Boaventura é que tem uma ligação íntima ao Benfica". assim começou Franscisco J. Marques, no programa televisivo Universo Porto Bancada, para comentar a publicação feita no Facebook por César Boaventura e na qual o empresário disse ter sido abordado por "um administrador da SAD de um clube para mentir relativamente a jogos viciados ou comprados". Numa primeira fase, todavia, o empresário tinha afirmado tratar-se de um administrador da SAD do FC Porto, mas, pouco depois, editou o texto, retirando a referência ao clube azul e branco.

"O que César Boaventura é mais, a seu tempo se saberá quem é, o que faz e o que fazia. Neste post diz que foi aliciado por um administrador da SAD do FC Porto. Ora, só há três administradores executivos: Pinto da Costa, Adelino caldeira e Fernando Gomes. Nenhum dos três, alguma vez, esteve com César Boaventura. Ele diz que foi aliciado. O FC Porto diz que não. Ele que justifique. Primeiro meteu nome do FC Porto e depois tirou. Porquê? Convém perceber porque recuou", questionou o diretor portista no Porto Canal antes de recordar a primeira vez em que falou do empresário no programa Universo Porto Bancada.

"Está claro quem é o César Boaventura, mas com o tempo vamos perceber quem é o César no polvo do futebol português. Não se faz post daqueles vindo do nada. É estratégia do Benfica que a seu tempo iremos perceber"

"O primeiro contacto que alguma vez tive com o César Boaventura, foi neste preciso programa, qaundo deixei um alerta para que os presidentes dos clubes não deixassem nenhum César aproximar-se dos seus jogadores. Passado uma semana, recebi carta pomposa para saber se o César era ele. Respondi, também por mail: vou esperar para saber quantos césares enfiaram o barrete para responder a cada um. Devo dizer que mais nenhum me respondeu. Está claro quem é o César Boaventura, mas com o tempo vamos perceber quem é o César no polvo do futebol português. Não se faz post daqueles vindo do nada. É estratégia do Benfica que a seu tempo iremos perceber. Mas quando são estes os protagonistas está tudo claro. Nenhum administrador, ninguém da SAD do FC Porto se reuniu com César Boaventura. É mentira", disse.