Francisco J. Marques deixa bicada a Rui Vitória: "Ninguém me vai desmentir"

Diretor de comunicação e informação do FC Porto pegou nas declarações do treinador do Benfica antes do jogo com o Belenenses.

Foi com uma "farpa" dirigida a Rui Vitória que Francisco J. Marques assinalou o triunfo do FC Porto sobre o Feirense, por 2-0, no domingo, que catapultou os dragões para a liderança da I Liga, em igualdade pontual com o Braga.

Através do Twitter, o diretor de comunicação e informação do FC Porto remeteu para as palavras do treinador do Benfica na antevisão do duelo com o Belenenses (que as águias acabariam por perder, por 2-0) sobre o rácio de vitórias por jogos disputados na Liga dos Campeões.

"No rácio pontos por jogo e golos marcados e sofridos sabem quem é o primeiro classificado? Poupo-vos o trabalho, somos nós. E ninguém me vai desmentir", atirou Francisco J. Marques. Rui Vitória, recorde-se, tinha afirmado tratar-se do treinador com maior número de triunfos em menor número de jogos na Champions.