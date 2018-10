Francisco J. Marques avisa Benfica: "Não basta dispor de muitos meios e advogados importantes"

Diretor de comunicação do FC Porto destaca um texto publicado no jornal New York Times, dos Estados Unidos: " O texto conta tudo. É longo porque resumir as tramóias do Benfica é difícil"

"O New York Times é um dos grandes jornais do mundo, lido pelas elites. Este texto faz um retrato de todos os casos nos quais o Benfica está envolvido e não é assim tão pequeno. Em outubro de 2018 é impossível fazer um resumo dos casos em menos de 7/8 mil carateres. É muito provável que um texto destes tenha sido lido pelas pessoas da UEFA, da FIFA e pelos grandes clubes europeus. O que dói ao Benfica é isto", afirmou Francisco J. Marques, esta terça-feira no Porto Canal.

"O Benfica procurou adulterar a perceção que tínhamos daquilo e transmitir a ideia, com a colaboração de grande parte dos média, de que se trata de uma grande vitória sua encostar à parede dois cidadãos anónimos que têm blogues de defesa do Sporting", concluiu o diretor de comunicação no programa Universo Porto Bancada.

Em relação à notícia do Jornal de Notícias , sobre a negação do fornecimento dos dados pessoais dos autores dos blogues por um tribunal da Califórnia, Francisco J. Marques considera que "vem mostrar que não basta dispor de muitos meios e advogados muito importantes".

"Quem está do lado da verdade não tem o que temer. Isto é um prenúncio do que aí vem. O Benfica tem apostado muito na justiça, mas devia era ter apostado na legalidade. Se cometeram os crimes vai ser muito dificil provar que não cometeram. A difusão internacional num orgão de referência é o mais relevante. O texto conta tudo. É longo porque resumir as tramóias do Benfica é difícil"