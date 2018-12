Francisco J. Marques ataca o Benfica: "Tentam criar cortina de fumo com uma sucessão de mentiras"

Diretor de comunicação do FC Porto no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, defendeu esta quinta-feira que existe uma pressão do Benfica sobre as arbitragens. "Não faz sentido absolutamente nenhum. O gabinete de crise do Benfica tem insistido nos alegados benefícios do FC Porto que sustentaria a liderança, nada mais falso. A ideia é repetir até à exaustão lances que alegadamente beneficiaram o FC Porto e esquecem os que prejudicam, contando com o auxílio de analistas de alguns arbitragens e do VAR de contrafação da Sport TV", afirmou no programa "Universo Porto da Bancada".

"Com 13 jornadas, o gabinete de crise não se queixa de um único lance de prejuízo do Benfica, porque não existe. Até devia agradecer essa sorte. Como as coisas para aquele lado não estão boas, com o 4.º lugar no campeonato, novamente uma péssima "Champions" mais os casos em tribunal, e, por isso, tentam criar esta cortina de fumo com uma sucessão de mentiras", defendeu também.

"O FC Porto não é líder por causa das arbitragens, mas porque ganhou mais vezes do que os adversários. No Bessa, criou-se a ideia de que foi beneficiado, mas dez segundos depois do início três jogadores do FC Porto estavam no chão. Foi canela até ao pescoço. Vários jogadores deveriam ter sido expulsos. E a vitória nos Açores é cristalina. Vamos fiscalizar os senhores comentadores, o futebol português não pode voltar ao passado, ter os Ferreira Nunes, os Nuno Cabral e outros como VAR e que se intoxique a opinião pública ao ponto de os próprios portistas um dia acharem que estão a ser beneficiados", assegurou.