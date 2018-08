Franceses associam Olivier Ntcham ao FC Porto

"Rádio Monte Carlo" revela que alegados emissários dos dragões terão tido encontros com os representantes do médio do Celtic

Olivier Ntcham é o mais recente nome colocado na órbita do FC Porto pela Imprensa internacional. Conta a "Rádio Monte Carlo" que os dragões estão interessados no internacional jovem francês e que nos últimos dias alegados emissários dos dragões terão tido encontros com os representantes do jogador.

Ntcham é médio, representa o Celtic e tem contrato até 2021 com o clube escocês, que o contratou no último defeso ao Manchester City. Ainda de acordo com a mesma fonte, os portistas ainda não apresentaram uma proposta e só o deverão fazer se os católicos não entraram na fase de grupos da Liga dos Campeões.