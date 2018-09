Foi figura do FC Porto, esteve na estreia de Casillas e brinca: "Nem foi difícil fazer um golo..."

Guarda-redes torna-se o jogador com mais participações na fase de grupos da competição. São 20 consecutivas.

A lenda de Casillas na Liga dos Campeões conhece esta terça-feira mais um episódio, quando o guarda-redes somar a 20.ª participação na fase de grupos da competição, número até hoje nunca atingido por um jogador. O internacional espanhol, de 37 anos, vai superar o registo que até aqui partilhava com o já reformado Ryan Giggs (19) e juntará o terceiro recorde da prova ao currículo, onde já figuram o de atleta com mais jogos disputados (167) e de guarda-redes com mais encontros sem sofrer golos (56). Só quatro clubes terão mais edições disputadas e o Santo está ligado a dois: ao Real Madrid e ao FC Porto (23). Os outros são o Barcelona (23) e o Manchester United (22).

O primeiro jogo em que Iker marcou presença até foi na edição de 1998/99, quando foi para o banco num Rosenborg-Real Madrid, mas a estreia oficial só aconteceu em 1999/00. Casillas foi lançado no inferno do Olímpico de "Atenas", contra o Olympiacos, três dias depois de ter sido atirado para a titularidade dos merengues em San Mamés (Bilbau). Na altura tinha 18 anos, três meses e 23 dias e para a história ficou um empate a três. Contudo, Iker viria a erguer a "Orelhuda" pela primeira vez logo nessa época, numa final disputada em Paris com o Valência. A partir daí carregou-a em mais duas ocasiões: em 2001/02, após vencer o Bayer Leverkusen, em Glasgow; e em 2013/14, depois de superar o Atlético de Madrid, em Lisboa.

Ora, nessa partida com o Olympiacos esteve também Zahovic, antigo internacional esloveno que representou os dragões. Zahovic recorda a O JOGO essa partida. "A sério? Foi naquele 3-3 entre o Olympiacos e o Real Madrid, não foi? Já me lembro. O Casillas era muito novinho, devia ter uns 17 ou 18 anos, mas não deu grandes sinais de nervosismo. E o ambiente no estádio olímpico não era nada fácil. Fiz-lhe um golo, mas isso não foi difícil [risos]. Recolhi uma bola que veio por alto e, como tinha o Redondo junto a mim, virei-me para a baliza e rematei junto ao poste. Foi um grande golo. Nem o Casillas de agora conseguiria fazer alguma coisa [risos]", atirou o bem disposto Zahovic.

"Quando se chega a titular da baliza do Real Madrid com aquela idade, é porque se tem qualidade. Não era difícil prever este sucesso, mas a verdade é que ele teve de demonstrar sempre trabalho ao longo dos anos. Para mim, é um dos melhores de sempre. Ele e o Vítor Baía", continuou, sem se mostrar surpreendido por Casillas estar agora no futebol português.

"Não. Até é bastante agradável ver um lenda como ele no futebol português. Está numa equipa com o estatuto dele; uma equipa grande. Normalmente, pede-se aos guarda-redes do FC Porto que resolvam quando são chamados, porque na maior parte do tempo não são obrigados a muito trabalho, e ele resolve. Infelizmente nunca tive a possibilidade de trocar a camisola com ele. E oportunidades não me faltaram, porque também joguei contra ele pela Eslovénia, pelo Valência e pelo Benfica. Até lhe marquei pelo Benfica. Nesse aspeto não se pode dizer que tenha grandes recordações de mim [risos]", terminou.