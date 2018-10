Fernando regressa e como protagonista no FC Porto-Galatasaray

Akbaba está lesionado e Fatih Terim não tem dúvidas: o ex-portista volta ao Dragão como titular

O médio Emre Akbaba foi substituído no último jogo do Galatasaray, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, e continua em dúvida para o encontro de quarta-feira, no Dragão. O jogador foi substituído por Fernando, antigo jogador dos azuis e brancos - saiu em 2013/14 -, e tem feito tratamento para tentar recuperar a tempo de ainda poder entrar nas opções de Fatih Terim. De uma forma ou de outra, na Turquia garantem que o Polvo tem lugar certo no onze, não só porque já levava vantagem, mas porque agora Akbaba perdeu mais terreno. O treinador turco ainda continua sem poder contar com Selcuk Inan.

Entretanto, Maicon, central do Galatasaray e antigo capitão do FC Porto, abordou o jogo no Dragão: "Vai ser um jogo complicado, vamos defrontar um adversário difícil. Mas somámos três pontos no primeiro encontro com o Lokomotiv e agora vamos a Portugal para tentar trazer um resultado positivo."