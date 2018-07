Fenerbahçe junta-se ao FC Porto e pensa em Róger Guedes

Rumor da Imprensa turca negado por Alex, antigo central que jogou oito anos e meio em Istambul

Róger Guedes tem, aparentemente, mais um clube interessado na sua contratação. O avançado, alvo do FC Porto para a próxima temporada, foi ontem apontado ao Fenerbahçe, a quem até já teria dito sim. De acordo com a Imprensa turca, o médio-ofensivo Alex de Souza, que jogou no emblema de Istambul durante oito épocas e meia, teria sido determinante para convencer o avançado a mudar-se para aquele clube. Um rumor que rapidamente caiu por terra. "Isso é papo [conversa] da Imprensa... não tenho nada com isso. O Róger está bem no Brasil", escreveu o antigo jogador no Twitter.

Os contornos do negócio também também deixam antever que a operação não teria grande sucesso: empréstimo com opção de compra. Ora, emprestado já Róger Guedes está, pelo Palmeiras ao Atlético Mineiro, e além disso não faltam clubes interessados em pagar no imediato pelo seu passe. O FC Porto terá oferecido sete milhões de euros, mas o problema é que o passe de está dividido pelo Criciúma (75%) e Palmeiras (25%) e, além disso, o o Atlético Mineiro, por força do contrato de cedência, tem o direito a igualar a oferta ou a receber 10% do valor da transferência e está a fazer os possíveis por não perder o jogador antes de dezembro. Isso mesmo defendeu, por exemplo, o seu companheiro de equipa Elias, ex-Sporting. "O Atlético tem que se esforçar ao máximo para não perder o Róger Guedes, que é nosso principal jogador. Mantê-lo será muito importante", disse o médio em conferência de Imprensa. O Palmeiras já terá recusado ofertas do Benfica, Al-Wehda (Arábia Saudita), Shakhtar (Ucrânia) e do Al-Ahli (Arábia Saudita).