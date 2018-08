Felipe fala da exigência de Sérgio Conceição e afirma: "Nunca me vou habituar ao Casillas"

Defesa-central está na terceira época ao serviço do FC Porto e falou ao site Goal.com sobre a experiência de azul e branco, salientando a exigência do treinador e a experiência do guarda-redes espanhol.

Felipe não tem dúvidas: Sérgio Conceição não deixa o crédito em mãos alheias. Em entrevista ao portal Goal.com, o defesa-central do FC Porto falou sobre a exigência do técnico dos dragões e do que pede aos jogadores de jogo para jogo.

"Ele tem mesmo essa rédea nas mãos, ele puxa mesmo. Isso, claro, sem fazer o jogador perder a confiança. Está sempre a cobrar mais e mais, reconhece que o jogador pode dar mais, mesmo que esteja a viver o melhor momento. Ele foi jogador, então sabe como é. Procuro entender o lado dele, até porque às vezes pode parecer que está a pegar muito connosco ou que é chato. Quando paramos para pensar, percebemos que isso é importantíssimo. Se um jogador faz uma exibição a 90 por cento, ele pede 110 por cento no próximo jogo. A consciência dele quanto a isso é incrível, sabe o que faz", explicou Felipe, que vê uma exigência semelhante num companheiro de equipa: Iker Casillas.

"Todos sabem a referência que é o Casillas. Quando cheguei aqui... Bem, vi um homem normal. É um dos caras que mais trabalha no dia a dia, e sempre à procura de ajudar os companheiros. É aquele tipo de jogador que nunca cai no comodismo de que falei antes. Fala sempre de ambição, sobre o próximo jogo e fala disso tudo até nas folgas", acrescentou o brasileiro, prosseguindo:

"Hoje, quando olho para trás e vejo o Casillas, vejo muita história, muita experiência e fico tranquilo. Sei que caso aconteça algo de errado ele está ali para resolver. Mas não digo só por ele também, porque dependemos todos da equipa no geral. Bom... Nunca vou me habituar ao Casillas [risos]. É mesmo uma referência", rematou Felipe.