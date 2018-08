Felipe confirma propostas, mas atira: "Quando um não quer, dois não lutam"

Defesa-central brasileiro diz-se focado no FC Porto e vê propostas sucessivas como algo "normal".

Felipe recebeu propostas para deixar o FC Porto, mas permaneceu no Dragão para cumprir a terceira temporada de azul e branco e, garante, quer cumprir o contrato que o liga ao emblema da Invicta. Em entrevista ao Goal.com, o defesa-central assegura que vê as ofertas de outros clubes como algo "normal" e procura não se focar em algo que pode, segundo o próprio, atrapalhá-lo.

"Tenho uma pessoa que trabalha para mim, então procuro não entrar muito nesses detalhes. Eu conheço-me. Não é que isso possa atrapalhar-me, mas às vezes ficamos a pensar... Isso tudo pode acabar atrapalhar, sei lá. Procuro deixar esse tipo de assunto de lado. Mas chegam algumas informações de que recebi tal proposta, etc. Mas, repito, deixo sempre com o meu representante. Se der certo, deu. O foco principal é o meu clube. O FC Porto quase foi campeão na temporada anterior [2016/17], fizemos uma época muito boa, então as propostas chegaram. Já agora, como campeão... As propostas vão chegar, é normal. Quero que as coisas aconteçam naturalmente", afirmou Felipe, que, aos 29 anos, deixa a decisão nas mãos da SAD do FC Porto:

"Já chegou muita coisa. Mas o foco total está aqui. As coisas precisam de ser acertadas entre todos os lados. Claro, se estiver tudo certo, com a situação com o FC Porto resolvida, aí eu vou estar resolvido também. Quando um não quer, dois não lutam. Estou aqui, feliz, e a cumprir o meu contrato [até junho de 2021]. Esse é o foco", finalizou o brasileiro.