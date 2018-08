Felipe chamado à seleção brasileira

Central do FC Porto faz parte das escolhas do selecionador do Brasil.

Felipe foi convocado por Tite, selecionador do Brasil, para os jogos amigáveis contra os Estados Unidos e El Salvador. O central do FC Porto faz parte da lista de jogadores escolhidos pelo técnico para os encontro de preparação marcados para setembro.

Aos 29 anos, Felipe terá a oportunidade de se estrear com a camisola da seleção principal canarinha. O jogador dos dragões é uma das grandes novidades de uma lista com nomes pouco rodados no "escrete".

Lista completa dos convocados da seleção do Brasil:

Guarda-redes: Alisson, Hugo, Neto;

Defesas: Fabinho, Fagner, Alex Sandro, Filipe Luís, Alisson, Neto, Hugo, Felipe, Dedé, Marquinhos e Thiago Silva;

Médios: Casemiro, Fred, Arthur, Andreas Pereira, Lucas Paquetá, Coutinho e Renato Augusto;

avançados: Neymar, Firmino, Pedro, Willian, Douglas, Everton.