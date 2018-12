Felipe avalia dupla com Militão e explica rápida adaptação ao FC Porto

Consistência defensiva do FC Porto foi destacada no Brasil e o central falou a um jornal de São Paulo.

A cumprir a terceira época em Portugal, ao serviço do FC Porto, Felipe é um dos indiscutíveis de Sérgio Conceição na equipa azul e branca e, em declarações ao jornal Estado de São Paulo, o central brasileiro explicou o que esteve por detrás da rápida adaptação à realidade do futebol português, quando chegou à cidade Invicta, em 2016.

"Fisicamente estava muito bem e tecnicamente também. O grupo de trabalho aqui no FC Porto acolheu-me muito bem e isso ajudou para que conseguisse mostrar o meu futebol", referiu Felipe, que fez uma avaliação à dupla formada com Éder Militão, distribuindo os "louros" por toda a equipa:

"No plantel do FC Porto todos se ajudam. Atrás de nós está o Iker [Casillas], que é uma lenda do futebol e orienta-nos bastante. Eu procuro ajudar, assim como os outros jogadores. Aproveito para transmitir o que já vivi nestes últimos anos na Europa e no clube, o estilo de jogo europeu, a formação tática... Mas todos têm boa relação e os mais antigos do plantel estão sempre a dar apoio a quem chega", explicou o internacional brasileiro, que se estreou pela seleção canarinha já no decorrer da presente época pela mão de Tite, que o conhece dos tempos de ambos no Corinthians.

"Ele contribuiu muito para a minha evolução no Corinthians, assim como o Fábio Carille. Tite é um treinador que procura estar sempre a aprender alguma coisa, a evoluir, e os atletas que estão com ele precisam de acompanhar isso. A minha intenção é fazer um grande trabalho no FC Porto e, se estiver bem no clube, a seleção poderá ser consequência", rematou Felipe.