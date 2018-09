Felipe avalia a Champions, a sua evolução e revela: "Ganhei massa muscular"

Central brasileiro cumpre a terceira época no FC Porto e já é um dos capitães de equipa.

Felipe está a atravessar o melhor momento da carreira, mas ambiciona muito mais. Foi o próprio a admiti-lo, em duas entrevistas que concedeu recentemente - ao portal da Confederação Brasileira de Futebol e ao "Globoesporte" - justificando com as recentes conquistas pelo FC Porto e a chamada à canarinha. O central admite que tem aprendido muito no Dragão e já aponta a mais conquistas, garantindo que a equipa, apesar de algumas mudanças, estará preparada para a época. "Sabemos que a Champions é o torneio mais difícil do mundo, com grandes equipas. Temos um plantel que trocou alguns jogadores, que está à procura do entrosamento o mais rapidamente possível e será forte. Vamos pensando jogo a jogo, passo a passo, para conseguirmos os nossos objetivos na temporada, tanto na Liga de Portugal como na Liga dos Campeões", sublinhou a propósito do sorteio que colocou Lokomotiv de Moscovo, Schalke 04 e Galatasaray no caminho dos portistas.

No Dragão desde 2016, o defesa assegura que sempre viu "em todos do FC Porto uma vontade muito grande de vencer". Por isso, aponta a mais. "Nesta temporada, conquistámos a Supertaça e agora vamos em busca de mais objetivos", atirou. A nível pessoal também não esconde que evoluiu bastante. "Todos sabem que comecei tarde profissionalmente no futebol, mas, ao longos dos anos, pude aprender e trabalhar para poder estar sempre a melhor. Acredito que esteja mais maduro. Foi muito importante chegar ao FC Porto e logo poder ter uma sequência, enfrentar grandes desafios. Já estou na minha terceira temporada na Europa, num clube grande como o FC Porto, com conquistas individuais e coletivas. Acho que pude viver mais situações, aprender diferentes sistemas de jogo, vivenciar jogos grandes, clássicos, Liga dos Campeões. Tudo isso ajuda no amadurecimento e experiência", explicou, assumindo que fisicamente também está diferente. "Desde que cheguei, ganhei massa muscular, o que mudou a minha estrutura corporal e também tive de me adaptar a isso", referiu o central que anseia pela estreia com a camisola do Brasil".