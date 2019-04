FC Porto volta a atacar o Benfica e lança adivinha: "Se fossem aplicadas as regras que defendia..."

Clube azul e branco tomou como ponto de partida a edição de segunda-feira da newsletter do clube da Luz.

O FC Porto voltou a recorrer à newsletter "Dragões Diário" para falar em "falta de vergonha" do Benfica e para acusar as águias de "repetir as mentiras de todos os dias". Tomando como ponto de partida as críticas tecidas à arbitragem no "News Benfica" de segunda-feira, os campeões nacionais referem que a estratégia do clube da Luz "não muda": "O campeonato é para ganhar a partir de fora do campo".

"Mesmo enterrados até ao pescoço em suspeitas de corrupção e sendo objeto de diversas investigações e até de denúncias de quem terão tentado condicionar, a estratégia do Benfica não muda: o campeonato é para ganhar a partir de fora do campo. É um modo de encarar as competições que, temos de reconhecer, deu resultado entre 2013 e 2017. O FC Porto prefere ganhar no campo e é por isso que vai continuar a lutar", asseguram os dragões, que, a rematar, lançam uma "advinha", recordando a intenção do Benfica de punir os clubes que criticassem as arbitragens:

"A 2 de maio de 2017, a imprensa noticiava: o Benfica pretendia que perdessem pontos os clubes que criticassem as arbitragens. Se fossem aplicadas ao Benfica as regras que o Benfica defendia, quantos pontos é que o Benfica já teria perdido nos últimos dias?", conclui o FC Porto.