FC Porto um a um: Soares a tempo dos parabéns

Confira as notas atribuídas por O JOGO no triunfo do FC Porto sobre o Tondela (1-1).

Casillas - 5 - Não foi chamado a fazer uma única defesa. Valeu pelas chamadas de atenção em momentos importantes do jogo, como aconteceu a seguir ao golo, quando pediu a todos concentração.

Maxi - 5 - Praticamente sem trabalho na defesa, foi mais um a tentar procurar espaços, cruzar, ou dar profundidade ao ataque, mas sem grande sucesso. Quando o Tondela aproveitou os espaços que deu nas costas, Felipe ou Militão estiveram lá.

Felipe - 6 - Bem colocado, agressivo q.b. na abordagem dos lances, o central não deu espaços nem na marcação direta, nem na cobertura defensiva, quando a equipa se adiantou. No ataque foi um perigo no jogo aéreo.

Éder Militão - 7 - Boa subida à área (13"), numa bola metida em profundidade por Maxi. Militão tentou cabecear, mas saiu fraco e às mãos de Cláudio. O parceiro de Felipe nunca vacilou, matando as jogadas sem complicações. Muito bem na antecipação e a ir buscar os rivais em velocidade.

Alex Telles - 6 - Fez um grande corte sobre Tomané (16"), que apareceu sem marcação à entrada da área. De livre quase marcava ainda antes do intervalo, obrigando Cláudio a voar numa bola que saiu rente ao poste.

Herrera - 4 - Uma bola bem metida numa movimentação de Marega (18") foi curta para quem habituou a mexer no jogo. Ontem, foi o oposto, não acertou nos passes e as suas movimentações não surtiram efeito. O capitão esteve apagado e a equipa sentiu isso em alguns momentos.

Sérgio Oliveira - 6 - Um cabeceamento ao poste em cima do intervalo levantou um Dragão ansioso pelo golo e pode dizer-se que Sérgio até o procurou. Num meio-campo povoado, procurou engrenar passes, tentou movimentações para abrir espaços, mas sem o sucesso desejado.

Otávio - 7 - Uma arrancada (43") em contra-ataque ia dando frutos, quando meteu em Marega, que cruzou. Pena que Aboubakar tenha desperdiçado. Começou no corredor direito onde procurou os movimentos interiores, mas com a saída de Sérgio Oliveira passou para o miolo, mexendo mais e melhor os cordelinhos do jogo, contribuindo para o cerco à baliza de Cláudio Ramos.

Brahimi - 6 - Sem espaços, viu Cláudio Ramos sacudir para canto um remate cruzado muito perigoso (8"). No lance do golo, aí sim, disparou com mais força e o guarda-redes do Tondela não segurou.

Marega - 5 - Começou prego a fundo, desviou uma bola à boca da baliza (10"), que saiu ao lado. Depois, movimentou-se muito bem (18"), virando-se para a baliza para um remate que obrigou Cláudio Ramos a uma grande defesa. Antes do intervalo (41"), teve um remate frontal, que saiu ao lado. O problema foi a segunda parte, em que praticamente desapareceu do jogo.

Aboubakar - 4 - A abordagem desastrosa que o fez desperdiçar uma oportunidade ao não conseguir fazer-se à bola (43") é a imagem que deixa num jogo em que nunca conseguiu ser útil. No cabeceamento (60") que lhe saiu por cima da trave, lesionou-se e saiu.

Corona - 6 - Mal entrou, cruzou para Aboubakar (60"). Entrou bem, procurou os duelos e foi para cima do adversário, empurrando o Tondela para a sua área e obrigando ao recurso à falta. Com a entrada de Hernâni, baixou para lateral-direito.

Soares (A Figura) - 7 - Com um Tondela entrincheirado na sua área e um FC Porto amarrado, a ansiedade pelo golo sentia-se nas bancadas do Dragão. Em dia de aniversário, faltavam menos de dez minutos, quando Soares libertou a ansiedade toda dos adeptos, que explodiram com o golo que marcou. O brasileiro foi a válvula que aliviou a pressão, ele que não jogava desde 4 de agosto, e o adversário de ontem tinha tudo para lhe permitir ganhar ritmo competitivo a pensar no clássico. Com a lesão de Aboubakar, Sérgio Conceição não hesitou, atirou o brasileiro cheio de fome de bola e acertou, aliás como tem feito esta época em mais do que uma ocasião, quando decide mexer na equipa. Pode dizer-se que Sérgio acabou por matar dois coelhos com uma cajadada, porque não só lhe deu algum ritmo competitivo, como lhe carregou as baterias de confiança. O regresso de Tiquinho não podia ter surgido numa altura mais oportuna, porque com Aboubakar em risco para o Clássico, o FC Porto recupera uma opção valiosa.

Hernâni - 5 - Entrou pouco antes de o FC Porto marcar e, com o golo, acabou por já não se ver nas funções que Conceição tinha pensado para ele. Era preciso defender para segurar o resultado.