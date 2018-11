FC Porto um a um frente ao Lokomotiv: na praia de Óliver há tubarões

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do FC Porto no encontro frente ao Lokomotiv, ganho por 4-1 pela equipa de Sérgio Conceição.

Casillas 5

Jogou mais com os pés do que com as mãos, numa noite em que teve de estar em constante movimento para não arrefecer. Sem culpas no golo, teve ainda uma saída da área para cortar um lance de cabeça, tendo colocado a bola nos pés de Farfán.

Maxi 6

Resolvidos os problemas defensivos, esteve ativo no ataque, alternando entre as combinações com Corona e os cruzamentos para a área russa. Num desses lances, colocou a bola no extremo mexicano, que respondeu com um cabeceamento espetacular. Tentou ainda um golo, de fora da área, mas o guarda-redes desviou a bola para canto.

Felipe 6

Assertivo na abordagem aos lances, jogou duro quando a situação assim aconselhava. Teve ainda alguns cortes decisivos, nomeadamente aos 52 minutos, quando desviou a bola de cabeça para evitar o golo do Lokomotiv.

Éder Militão 6

Forte nas antecipações, tanto mostrou classe na abordagem a alguns lances como mostrou os dentes para intimidar os adversários. Tentou ainda sair a jogar para iniciar a fase de construção de jogo da equipa.

Alex Telles 6

Menos ofensivo do que Maxi, e igualmente menos influente pelo flanco esquerdo, tentou jogar simples. Passou a ter mais trabalho com a entrada de Farfán, mas foi resolvendo os problemas no setor defensivo.

Danilo 6

Com ele não há amigos em campo e nem Éder escapou às marcações implacáveis do Comendador do FC Porto. Às muitas recuperações de bola juntou algumas ações ofensivas. Com a bola nos pés tentou não complicar, preferindo o passe longo para construir jogo.

Herrera 7

Novidade na equipa, foi uma aposta ganha. E que grande exibição realizou o capitão no dia em que fez o jogo 100 no Dragão. Ao golo que marcou, depois de uma assistência de Marega, devolveu a gentileza ao maliano com um passe soberbo e que resultou no 2-0. Ajudou ainda a pressionar, a recuperar bolas e a construir jogo.

Corona 7

O dia era dos mexicanos e o pequeno genial confirmou que atravessa um grande momento. Fez diabruras na direita e na esquerda, tentou o golo em diversas ocasiões e teve o prémio, aos 67", quando bateu o guarda-redes com calma. Isto minutos depois de ter estado perto de marcar, num cabeceamento espetacular, em voo.

Brahimi 6

Algumas jogadas individuais, com movimentos da esquerda para dentro, provocaram desequilíbrios na defensiva russa. Foi assim que ofereceu um golo a Marega, aos 19", mas o maliano atirou às malhas laterais. Pena é que em alguns momentos tardasse em soltar a bola, permitindo à defesa moscovita reorganizar-se. O que irritou Sérgio Conceição.

Marega 7

De volta ao eixo do ataque, começou por oferecer o golo a Herrera, num lance de insistência junto à linha de fundo. Sempre em jogo, marcou o segundo golo num lance em que fugiu à defesa contrária, recebeu um passe de Herrera e teve frieza na hora de finalizar. Verdadeiro perigo à solta.

Otávio 6

Entrou e marcou um golaço, num tiro fortíssimo de fora da área, mesmo a fechar a partida. Ajudou ainda a pôr a defesa do Lokomotiv em sentido.

Hernâni 5

Rendeu Corona e segundos depois já estava a criar um lance de perigo, mas o guarda-redes impediu-o de festejar.

Sérgio Oliveira -

Tempo apenas para ajudar a fechar espaços a meio-campo.

A FIGURA: Óliver 8

Passe magistral para Corona acabou o jogo

Ovacionado no momento da substituição, Éder salientou o gesto do Dragão. "Foi bom ser aplaudido. Quanto ao jogo, pecámos pelos erros cometidos; não conseguimos marcar e saímos com um resultado pesado". Já Manuel Fernandes falou do objetivo que se segue. "Vamos tentar apurar-nos para a Liga Europa. O FC Porto marcou cedo e a nossa estratégia foi por água abaixo".