Confira as notas atribuídas por O JOGO na vitória do Benfica sobre o FC Porto (1-0)

Casillas - 6 - Ainda que não tenha feito uma exibição recheada como no passado, foi o responsável pelo facto de o Benfica não ter marcado antes, com um voo para a direita a travar o remate de Gabriel (60"). Teve uma saída dos postes para impedir que Seferovic se isolasse (15"), fechou-lhe o ângulo pouco depois (43") e só não defendeu o último disparo do suíço (62").

Maxi - 4 - O lance é confuso e a bola de Gabriel até sai em forma de balão, mas o uruguaio foi apanhado a dormir no lance do 1-0, permitindo a Pizzi escapar-se nas costas para assistir Seferovic. Sem um apontamento de registo no plano ofensivo, viu um amarelo por falta sobre Cervi e foi substituído por Corona.

Felipe - 4 - A vontade de fazer o corte e sair a jogar quase ao mesmo tempo, ainda por cima por zonas pouco recomendáveis, estiveram na origem do golo do Benfica. Um erro de cálculo fatal, embora no resto tempo tenho evidenciado outras falhas de atenção na marcação a Seferovic.

Éder Militão - 6 - Podia ter feito um pouco mais no golo de Seferovic? Talvez. Mas não era fácil inverter o movimento que fez para tentar ajudar Maxi e depois recuperar para travar o remate do suíço. Mesmo assim, foi por um triz que não conseguiu aquele que teria sido o enésimo corte no jogo. No fim ameaçou o empate com um remate de cabeça por cima (88").

Alex Telles - 6 - Só após o golo se projetou com maior frequência para o ataque. Contudo, foi nas bolas paradas que mais mossa causou, colocando a bola na perfeição para os tiros de cabeça de Danilo e Militão. A defender, Salvio deu-lhe algum trabalho e aos 49" foi mesmo ultrapassado pelo argentino.

Danilo - 7 - Segurou as pontas do meio-campo portista quase sozinho e foi aumentando de amplitude e intensidade à medida que os minutos foram passando. Ao contributo que deu no processo defensivo, com recuperações de bola e vários duelos ganhos a Pizzi ou Gabriel, ainda tentou acrescentar uma ajuda ao ataque. De resto, o Comendador esteve por duas vezes perto do empate: aos 74" e aos 90"+5". No entanto, falhou o alvo por pouco.

Otávio - 4 - Jogou mais recuado do que o habitual e até teve um bom arranque, quando lançou Soares (6") nas costas da defesa. A partir daí, porém, foi baixando de rendimento e aumentando o número de faltas cometidas, ao ponto de ter visto um amarelo logo no começo da segunda parte. E isso custou-lhe a saída do jogo.

Herrera - 4 - O posicionamento mais próximo de Soares tinha quase só um objetivo: o condicionamento das ações de Fejsa e a pressão aos centrais. Nisso, nada a apontar-lhe. O problema foi o resto. O ritmo do mexicano foi quase sempre baixo e o melhor que se lhe viu fazer foi um passe que deixou Soares bem colocado.

Brahimi - 6 - Junto à linha ou em posições interiores, foi dos que mais ideias evidenciaram, não se limitando a procurar a profundidade de Marega e Soares e tentando também ele entrar na área. Faltou-lhe o golo para a nota superior e até esteve muito perto de o lograr. Aos 86", tirou Salvio do caminho e atirou a rasar o poste.

Marega - 6 - Foi difícil de controlar enquanto alternou a direita com o eixo, tendo arrancado dois amarelos a Grimaldo e a Lema, o último numa jogada em que ia entrar na área. Algo limitado por um lance em que se envolveu com Rúben Dias, apagou-se no segundo tempo, até porque não voltou a ser servido devidamente.

Soares - 5 - Serviu de referência ofensiva, aparecendo um par de vezes a combinar com os companheiros de costas para a baliza. A luta com os centrais do Benfica foi dura, mas, mesmo assim, ainda logrou dois remates na primeira parte: um defendido por Vlachodimos e outro às malhas laterais.

Sérgio Oliveira - 4 - Demorou a entrar no ritmo do jogo e, após o 1-0, a perceber as indicações de Sérgio Conceição, que o encostou à direita para segurar Grimaldo. Foi mais um a meter a bola na área na fase do tudo ou nada.

Corona - 6 - Entrou para fechar à direita e o maior elogio que se lhe pode fazer é que não comprometeu. Aliás, deu alguma dinâmica ao flanco e aos 74" até surgiu no ataque a tirar um cruzamento perigoso.

André Pereira - 4 - Sacou o segundo amarelo a Lema e pouco mais.