FC Porto: tanta "prata da casa" só com Mourinho e mais um recorde de Fábio Silva

Para encontrar tanta gente da casa num onze inicial é preciso recuar a 2002/03, nos tempos de José Mourinho. Quatro campeões da Youth League subiram ao palco principal frente ao Santa Clara.

Sérgio Conceição apresentou uma mão-cheia de jogadores "made in" Olival no onze (Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Bruno Costa e Fábio Silva) que entrou em campo frente ao Santa Clara, na quarta-feira, o que equivale a quase meia equipa de atletas da casa, algo que não acontecia desde 2002/03.

Para encontrar outros tantos nomes formados no clube, é preciso recuar a 19 de abril de 2003, quando o FC Porto de José Mourinho alinhou com Vítor Baía, Secretário, Jorge Costa, Ricardo Carvalho e Hélder Postiga na vitória, por 2-1, diante do Moreirense. Nesse dia, os golos foram marcados por César Peixoto e Sérgio Lomba, este na própria baliza, ao contrário da partida com os açorianos, que foi decidida pelo "menino" Diogo Leite.

Importa também frisar que quatro dos jogadores da casa, que foram na quinta-feira titulares, venceram a Youth League em 2018/19. Foram eles Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró e Fábio Silva, sendo que todos entraram de início na final da competição sub-19, ganha pelos dragões, por 3-1, diante do Chelsea.

Virando a agulha para os portugueses, Conceição apresentou sete (Diogo Costa, Manafá, Pepe, Diogo Leite, Bruno Costa, Romário Baró e Fábio Silva). Para encontrar número tão grande é preciso recuar a 2010, num jogo com a Académica. Beto, Bruno Alves, Rolando, Miguel Lopes, Raul Meireles, Rúben Micael e Varela foram os escolhidos então por Jesualdo Ferreira.

De salientar ainda mais um recorde no jovem currículo de Fábio Silva . O avançado tornou-se no titular mais jovem da história do FC Porto, alcançado este registo com 17 anos, dois meses e seis dias. Superou a anterior marca que era detida por Serafim, atacante que em 1960 jogou na Luz com 17 anos, quatro meses e 16 dias, embora alguns registos não sejam claros a esse nível e rematam para Bruno Gama, que foi lançado às feras em 2005 com 17 anos, cinco meses e um dia, então pelo treinador José Couceiro.

Este não é o primeiro recorde batido por Fábio Silva, que a 10 de agosto tornou-se no jogador mais jovem a alinhar no campeonato, quando foi suplente utilizado frente ao Gil Vicente, ele que também passou a ser o mais novo a jogar nas competições europeias após ter entrado na vitória (2-1) diante do Young Boys. Falta o golo...