FC Porto SAD revela custo da renovação de Aboubakar

A renovação do contrato de Aboubakar, em agosto de 2017, coincidiu com a aquisição de 60 por cento do passe do internacional dos Camarões

O relatório e contas da FC Porto SAD, referente ao primeiro semestre de 2017/18, permite perceber as dimensões da renovação do contrato de Aboubakar, um dos assuntos que animou o defeso portista no verão passado. Ora, fica-se agora a perceber que a operação, que permitiu ao FC Porto passar a deter 100 por cento do passe do avançado, custou aos cofres dos dragões 12,3 milhões de euros, valor esse resultante de 7,2 milhões pagos ao Lorient, clube francês, e de 5,1 milhões em encargos adicionais. Antes desta operação, a SAD azul e branca detinha apenas 40 por cento do passe do camaronês.

Na mesma página do relatório, refere-se ainda que a aquisição de mais 15 por cento do passe de Otávio - tal como Aboubakar ficou com contrato válido até junho de 2021 - custou 2,1 milhões, enquanto Vanã - a única cara nova do FC Porto contratada no verão de 2017 - foi adquirido ao Feirense SAD por um milhão de euros.