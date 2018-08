FC Porto reage ao processo instaurado a Brahimi: "VAR só de vez em quando"

Conselho de Disciplina instaurou processo disciplinar ao extremo argelino.

O FC Porto reagiu ao processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF a Yacine Brahimi, na sequência do lance do argelino com Niltinho, no jogo entre os dragões e o Chaves, no passado sábado.

Através do Twitter "FC Porto Media", o clube azul e branco lembrou um comunicado de 2017 do CD, em que o organismo afirmava não poder ser um "videoárbitro permanente", depois das absolvições de Jonas e Samaris.

"VAR só de vez em quando. Mais depressa se apanha...", pode ler-se no Twitter do departamento de comunicação do FC Porto.

Recorde-se que a Comissão de Instrutores da Liga tinha optado por arquivar a queixa interposta pelo Benfica sobre Brahimi.