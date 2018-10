FC Porto reage à triste notícia do Leicester

Vichai Srivaddhanaprabha foi uma das vítimas mortais do acidente de helicóptero que ocorreu no exterior do estádio do Leicester.

O empresário e milionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha foi uma das vítimas mortais do acidente de helicóptero que ocorreu no exterior do estádio do Leicester City no final do jogo com o West Ham, confirmou o clube inglês este domingo.

O FC Porto, que defrontou o clube inglês na fase de grupos da Champions 2016/17, deixou uma mensagem nas redes sociais, na sequência do anúncio feito. "Os nossos pensamentos estão com o Leicester e com todos aqueles que foram afetados pelo acontecimento no King Power Stadium", escreveu o FC Porto.