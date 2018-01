FC Porto negoceia o melhor jogador da II Liga, eleito em dezembro

Ao serviço do Famalicão, o avançado Rui Costa foi considerado, em dezembro passado, o melhor jogador da II Liga. António Folha foi um dos treinadores que o colocou no melhor onze da competição e o destacou.

O avançado Rui Costa está prestes a trocar o Famalicão pela equipa do FC Porto B. Com 12 golos marcados até ao momento, dez dos quais no campeonato, Rui Costa é o melhor marcador do Famalicão e o terceiro melhor marcador da II Liga, com menos um golo que Heriberto (Benfica) e Vinicius (Real). Figura de proa na equipa do segundo escalão, a sua ausência na convocatória do passado fim de semana causou estranheza. Dito, treinador do Famalicão, garantiu que o atleta não tinha condições "psicológicas nem anímicas" para o jogo e esclareceu que as saídas do plantel não eram responsabilidade sua. A saída ainda não está oficializada, mas não tardará.

Depois de ter dado nas vistas na temporada de 2016/17, ao serviço do Varzim, com 16 golos, o atleta foi contratado pelo Portimonense, onde fez a pré-época, até ser cedido ao emblema treinado por Dito. Titular indiscutível na equipa da terra que o viu nascer - só não participou num jogo da Taça de Portugal -, Rui Costa denota especial habilidade para marcar em duplicado. Em cinco jogos (quatro no campeonato e um na prova-rainha) bisou.

Hoje, sabe O JOGO, o ponta de lança de 21 anos ainda treina com o restante plantel do Famalicão, mas as negociações entre FC Porto, Portimonense e Famalicão estão em estado avançado e Rui Costa deverá ser confirmado em breve na equipa de António Folha.

Na eleição do melhor onze da II Liga, levada a cabo pelo jornal O JOGO em dezembro passado, Rui Costa foi eleito, pelos treinadores inquiridos, como melhor jogador da competição.