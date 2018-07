FC Porto-Lille: Diogo Leite, André Pereira e uma surpresa no flanco direito

Confira algumas curiosidades em torno do onze de Sérgio Conceição frente ao Lille.

O FC Porto defronta o Lille esta sexta-feira, no Algarve, num particular com início marcado para as 20h00. No que toca ao onze apresentado por Sérgio Conceição, é de destacar a presença de três centrais, o que dá a entender que Chidozie poderá ocupar o flanco direto da defesa. Refira-se que João Pedro e Saidy, dois reforços, são opções para o posto. Diogo Leite, jovem central que alinhou na equipa B na passada temporada, é escolha do treinador dos dragões, devendo fazer dupla com Felipe.

Relativamente o jogo com o Portimonense, que os algarvios venceram por 2-1, destaque também para a entrada de Paulinho no meio-campo e André Pereira no ataque. Este avançado, que na última época deu boas indicações em Setúbal, leva já cinco golos nesta pré-época.

Onze do FC Porto: Fabiano; Chidozie, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles; Sérgio Oliveira, Paulinho, Óliver; Brahimi, André Pereira e Marega