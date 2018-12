FC Porto junto de colossos na zona VIP da Liga dos Campeões

Ao longo da prova, e mesmo quando as vitórias contavam apenas dois pontos, apenas quatro equipas entraram nesta zona VIP.

O FC Porto viajou para Istambul com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões assegurado, e até com o primeiro lugar que garante ao campeão português ser cabeça de série no sorteio, mas ainda estava muito em jogo para a equipa de Sérgio Conceição. Além dos 2,7 milhões de euros para arrecadar nesta última jornada, o que conseguiu com um triunfo por 3-2, os dragões alcançaram a 12.º vitória consecutiva em todas competições, proeza que esta época ainda não foi alcançada por nenhuma equipa dos 10 principais campeonatos da Europa. A juntar a estes dados, os dragões conseguiram a entrada num lote restrito de equipas que repetiram uma primeira fase da Liga dos Campeões cem por cento vitoriosa ou apenas com um empate concedido. Contas finais, o FC Porto deixou apenas dois pontos em Gelsenkirchen, contra o Schalke 04, tendo vencido os outros cinco jogos. Ao longo da prova, e mesmo quando as vitórias contavam apenas dois pontos, apenas quatro equipas entraram nesta zona VIP. Barcelona (em sete ocasiões), Real Madrid (seis), Juventus e Ajax (duas) são as únicas que preenchem os requisitos. O FC Porto estava à porta, venceu e repetiu o feito alcançado em 1996/97, então sob o comando de António Oliveira. Algo que nem a equipa treinada por José Mourinho, que venceu a Liga dos Campeões de 2003/04, conseguiu. Nessa altura, os portistas terminaram a primeira fase em segundo lugar, atrás do Real Madrid, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

Já a equipa de António Oliveira só cedeu um empate em 1996/97. Num grupo com Milan, Rosenborg e Gotemburgo, os dragões conquistaram cinco vitórias, uma delas em Milão. O único empate aconteceu no antigo Estádio das Antas, precisamente contra a equipa italiana, recheada de estrelas como Panucci, Costacurta, Baresi, Maldini, Desailly, Edgar Davids, Boban, Weah, Roberto Baggio e muitos outros que encantaram o futebol europeu.

Feito de António Oliveira igualado numa época em que Corona foi adaptado como Sérgio Conceição em 1996/97 e na qual Marega desempenha o papel de Artur. Mas há outras particularidades...

A equipa portista de 1996/97 tinha muitos paralelismos com a atual. Desde logo um lateral-direito adaptado, como foi Conceição em cinco jogos da fase de grupos. Agora já foi Corona. E, apesar de no campeonato António Oliveira utilizar quase sempre Jardel ao lado de Artur, na Champions o brasileiro jogou quase sempre sozinho no eixo, a lembrar Marega na época atual. Mas há outros. E basta ler a coluna ao lado.

Sabia que...

Jardel foi rei do golo e nem era titular

Na única vez que o FC Porto terminou a fase de grupos com cinco vitórias e um empate, Jardel foi o melhor marcador dessa fase, com quatro golos, seguindo-se o brasileiro Artur com três. Curiosamente, Super-Mário até só foi titular em dois desses seis jogos.

António Oliveira utilizou 20 jogadores

Em 1996/97, António Oliveira utilizou 20 jogadores nas seis jornadas da fase de grupos. Aloísio, Fernando Mendes, Edmilson, Sérgio Conceição, Artur, Jardel e Drulovic foram os únicos que alinharam em todos os jogos, mas nenhum atingiu os 720 minutos.

Casillas em quase todas pelo Real Madrid

O Real Madrid já terminou a primeira fase da Champions cem por cento vitorioso ou apenas com um empate em seis ocasiões. Curiosamente, Casillas esteve em cinco dessas campanhas. Só não participou na caminhada de 2015/16 porque já estava a representar o FC Porto.

Marega ultrapassou Jardel

Com Soares de fora por não estar inscrito e Aboubakar a recuperar de lesão, Marega ultrapassou Jardel, que em 1996/97 marcou quatro golos na primeira fase, ao fazer o 2-0 esta noite e igualou o brasileiro noutro marco histórico: cinco jogos seguidos a faturar.

Sérgio Conceição tal como Oliveira

Conceição tem um modelo para as provas internas e outro para a Champions, António Oliveira também alterava muito o sistema em 1996/97. Mesmo tendo Jardel, optava pela velocidade de Artur e Edmilson, suportados pela qualidade técnica de Zahovic e Drulovic.

Bayern e Barcelona podem acabar com 16

Além do FC Porto, o Bayern Munique e o Barcelona também podem terminar a fase de grupos com 16 pontos. Para os catalães será a oitava época, para os alemães será a estreia neste lote restrito.