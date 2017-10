FC Porto já prepara o Paços e com uma baixa

FC Porto iniciou esta quarta-feira a preparação da receção de sábado ao Paços de Ferreira, da nona jornada da I Liga.

O FC Porto iniciou esta quarta-feira a preparação da receção de sábado ao Paços de Ferreira, da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o futebolista brasileiro Soares a ser a única ausência. O avançado, que deve estar fora dos relvados durante cerca de um mês, voltou a fazer tratamento e trabalho de ginásio.

O FC Porto, que na terça-feira perdeu, por 3-2, na Alemanha frente ao Leipzig, na Liga dos Campeões, não especificou o tipo de preparação dos futebolistas utilizados por Sérgio Conceição.

Com o desaire, os azuis e brancos são terceiros do grupo G, com três pontos, a seis do líder Besiktas de Quaresma e Pepe e a um do rival alemão, enquanto o Mónaco de Leonardo Jardim é último com apenas um.

Os dragões voltam ao trabalho quinta-feira (11h00), novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

O FC Porto lidera a Liga de futebol com 22 pontos, mais dois do que o Sporting, enquanto o Paços de Ferreira é 10.º com nove.